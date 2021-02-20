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Появились подробности о третьей зарегистрированной в России вакцине от COVID-19

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Изображение: РИА Новости

Третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса — «КовиВак» от центра Чумакова — может храниться при температуре плюс 2-8 градусов. Такие подробности указаны в государственном реестре лекарственных средств Минздрава России.

Срок годности препарата составляет полгода.

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали 20 февраля, об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в ближайшее время начнется производство препарата, и первые 127 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Она разработана на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2. Для изготовления такого препарата коронавирус «убивается» формалином и вводится как вакцина, а содержащийся в нем белок будет вызывать иммунный ответ.

В России также зарегистрированы вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». С 18 января любой россиянин, у которого нет противопоказаний, может получить прививку от коронавируса. В основном ее делают препаратом «Спутник V».

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