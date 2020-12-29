Иммунолог сравнил воздействие российских вакцин от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» от центра имени Гамалеи действует дольше по сравнению с другим отечественным препаратом «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Их воздействие сравнил иммунолог Владислав Жемчугов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Жемчугова, вакцина «Вектора» больше подходит для людей с хроническими заболеваниями. Он объяснил, что «ЭпиВакКорону» можно использовать тем, у кого есть противопоказания к «Спутнику V», так как она мягче и безопаснее, однако может действовать в течение меньшего срока.

Вакцина центра Гамалеи подойдет людям в активном возрасте, если у них нет болезней, указал Жемчугов. Он подчеркнул, что лучше выбрать препарат, который советует врач.

Иммунолог отметил, что принципиальной разницы между российскими вакцинами и Pfizer нет, так как они сделаны на одной платформе.

Ранее Жемчугов рассказал, что перед прививкой от коронавируса стоит сдать тест на антитела и обследоваться на скрытые болезни. По его словам, при наличии антител вакцину стоит применять не ранее чем через год.