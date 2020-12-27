Врач раскрыл простые способы избежать заражения COVID-19 от члена семьи

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радио Sputnik раскрыл простой способ избежать заражения COVID-19 от заболевшего члена семьи.

Специалист отметил, что если у кого-то из членов семьи появляются насморк, кашель, головная боль, температура, боль в мышцах, то все домочадцы должны перейти на противоэпидемический режим.

В общих комнатах врач посоветовал надевать маски и проветривать чаще квартиру сквозняком. Кроме того, необходимо дважды в день проводить влажную уборку пола и поверхностей.

Врач подчеркнул, что все, кто находится дома вместе с заболевшим, попадают под риск заражения коронавирусом. Однако, по его словам, существуют простые методы профилактики. Так, до получения результата теста на коронавирус больной должен находиться в отдельной комнате. Также стоит отказаться от совместного приема пищи.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что самые опасные распространители коронавируса в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. По мнению Горелова, суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.