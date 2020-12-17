Названы места с повышенным риском заражения COVID-19

Французские ученые в ходе опроса среди переболевших COVID-19 людей, выяснили, какие места они посещали и где они заразились коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте института Пастера, передает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что наибольшую опасность для заражения коронавирусом представляют такие места, как бары, рестораны и спортивные залы. Также повышенный риск заразиться коронавирусом есть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.

Кроме того, более 40 процентов респондентов подозревают, кто их заразил, и 21 процент уверен, что знает, как они заразились. Опрос показал, что лишь 54 процента заболевших остались дома сразу при появлении первых симптомов.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что наиболее опасны в условиях пандемии коронавируса метро и тренажерные залы. По его словам, именно в закрытых помещениях с неправильной системой кондиционирования опасность заражения выше всего. При этом на открытом воздухе опасности почти нет. Специалист пояснил, что вирус распространяется в виде аэрозоля.