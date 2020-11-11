Россиянам назвали самые опасные места в пандемию коронавируса

Наиболее опасны в условиях пандемии коронавируса метро и тренажерные залы — там риск заразиться возрастает. Эти места назвал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, именно в закрытых помещениях с неправильной системой кондиционирования опасность заражения выше всего.

«В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться. Он распространяется в виде аэрозоля. Частицы мокроты выкашливаемой, которая содержит вирус», — пояснил Аграновский.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы заразиться коронавирусом в лифте. Как считает специалист, риск заражения COVID-19 в такой ситуации есть, поскольку помещение маленькое и не проветривается.