Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россияне оценили работоспособность коллег на удаленке
Посол России рассказал о «конструктивной альтернативе» гонке вооружений с США
На Юпитере зафиксировали гигантских эльфов
Англичанин отказался убирать украшения к Хэллоуину ради детской психики
Звезда порно решил стать политиком
В США отправили по почте секретные документы о сыне Байдена и потеряли их
Российская стюардесса рассказала о самых странных вопросах при приеме на работу
Образцовый полицейский убил сдавшую его жене любовницу
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Новости партнеров

В России оценили наличие жалоб на ограничения в стране из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство юстиции России оценило наличие жалоб на ограничения в стране, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил российский уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин, передает РИА Новости.

«Если и были, мы о таких жалобах пока ничего не знаем», — констатировал Гальперин. Он пояснил, что сначала дело должно пройти несколько российских судебных инстанций, после чего заявление обрабатывается секретариатом Европейского суда. Если жалоба не является явно необоснованной, то государство официально о ней уведомляют.

Гальперин отметил, что суду будет сложно оценить соразмерность той или иной меры в нынешних условиях. Он указал на то, что тысячи врачей и ученых во всем мире пока что так не смогли со стопроцентной уверенностью рассказать правительствам, как бороться с вирусом.

28 октября в России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах. Надевать маску необходимо при входе в лифт, общественный транспорт и такси, при нахождении на парковке, а также в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бизнесмены попросили Путина не вводить карантин
Путин оценил необходимость жестких ограничений из-за коронавируса
Мишустин понадеялся на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу
Другие материалы рубрики
Россия00:0227 октября

«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»

У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
05:05Сегодня

Россияне оценили работоспособность коллег на удаленке

03:50Сегодня

МГТУ имени Баумана разрешили возобновить очное обучение 

03:33Сегодня

В Минздраве сравнили коронавирус и испанку

Россия00:0125 октября

«Вывернутое наизнанку христианство»

Советский Союз 70 лет боролся с религией, но создал новую. В нее верят до сих пор
02:54Сегодня

Пушков рассказал об обманутых Зеленским украинцах

01:47Сегодня

Пациент с коронавирусом выпал из окна третьего этажа российской больницы

23:2828 октября

В Москве за сутки умерли еще 66 пациентов с коронавирусом 

Россия08:2921 октября

«Бессовестный народ из маменькиных сынков»

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Что он думал о мужчинах, женщинах, богатстве и атеистах?
22:2028 октября

Объявлены победители конкурса «Лидеры России. Политика»

21:5428 октября

Минобрнауки отчиталось о «непростой» ситуации с коронавирусом в вузах

20:3628 октября

Суд отказал парализованному россиянину в инвалидной коляске

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
США пригрозили России развернуть новые ракеты в Европе
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
В деле сепаратистов Каталонии появились 10 тысяч российских солдат
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Макрон захотел хороших отношений с Россией
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Сотни сторонников Трампа отправились на встречу с ним и застряли на холоде
Все материалы
Бывший СССР
Обнародованы результаты всеукраинского опроса
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Протестующим белорусским студентам пригрозили «всеми мерами»
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Украинский генерал рассказал о дряхлеющих ВВС страны
Все материалы
Экономика
Европа обвалила цены на нефть
В России стало значительно больше фальшивых денег
Глава ВТБ не видит «пузыря» на рынке ипотеки
Курс рубля упал
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Все материалы
Силовые структуры
Тело убитого студента из Африки подбросили под окна московского общежития
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Бывшему мэру Челябинска вынесли приговор
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ефремов устроил роскошный ужин сокамерникам в СИЗО
Сужу отечеству
Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
В Петербурге арестовали отрезавшего палец у преподавательницы убийцу
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC
Все материалы
Культура
Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером
«Весь мир состоит из долбанутых ублюдков»
К чему приводят драки с фанатами, наркотики и пьяные концерты: история главного панка России
Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой
Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
«Ее обычный день: сначала оргия, потом ультранасилие»
Неоновые вписки, цензура и гнев ЛГБТ: чем скандальная драма «Аутло» обернулась для ее авторов
Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург
«Эти люди ощущают себя заложниками и по сей день»
Эхо теракта, РПЦ и Дудь: кто снял первый фильм о «Норд-Осте»
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мать двоих детей обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха
Студентку оштрафовали за нарушение карантина на 650 тысяч рублей
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Посетитель ресторана съел пиццу «ужасным» способом и прослыл монстром
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Празднующим Хэллоуин людям дали советы по профилактике коронавируса
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Все материалы
Kia создаст новое поколение военных вездеходов
Кроссовер Genesis GV80 и новый седан G80: премьера в России
Особенности оснащения и моторная гамма машин для российского рынка
Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи
BMW X6 M против Porsche Cayenne Turbo S Coupe
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
Головокружительная эволюция спортбайков
Как «пластмассовые ракеты» превратились из аналоговых дорожных бойцов в двухколесные «симуляторы»
Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы