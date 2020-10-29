В России оценили наличие жалоб на ограничения в стране из-за коронавируса

Министерство юстиции России оценило наличие жалоб на ограничения в стране, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил российский уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин, передает РИА Новости.

«Если и были, мы о таких жалобах пока ничего не знаем», — констатировал Гальперин. Он пояснил, что сначала дело должно пройти несколько российских судебных инстанций, после чего заявление обрабатывается секретариатом Европейского суда. Если жалоба не является явно необоснованной, то государство официально о ней уведомляют.

Гальперин отметил, что суду будет сложно оценить соразмерность той или иной меры в нынешних условиях. Он указал на то, что тысячи врачей и ученых во всем мире пока что так не смогли со стопроцентной уверенностью рассказать правительствам, как бороться с вирусом.

28 октября в России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах. Надевать маску необходимо при входе в лифт, общественный транспорт и такси, при нахождении на парковке, а также в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек.