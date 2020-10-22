Путин оценил необходимость жестких ограничений из-за коронавируса

В России нет необходимости вводить жесткие ограничения из-за коронавируса и закрывать предприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость корректировать поддержку отдельных отраслей. Скажем, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки», — оценил Путин.

Ранее президент уже говорил, что российские власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Генеральным путем борьбы с инфекцией наряду с тестированием и соблюдением мер предосторожности, по его словам, является вакцинация.

За последние сутки в России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (4413), Санкт-Петербурге (697) и Московской области (462). Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали 1 463 306 россиянам.