В России сравнили эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса в беседе с газетой «Известия».

По его словам, лекарства никогда не смогут стать альтернативой вакцин, поскольку они только профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса. «Соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — пояснил специалист.

При этом Гинцбург заметил, что на уровне уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

Ранее Гинцбург раскрыл причину отсутствия антител у некоторых переболевших COVID-19 пациентов. По его словам, если болезнь прошла у человека в легкой форме, то инфекция может не дойти до состояния образования антител, потому что это не понадобилось организму и все закончилось на уровне фагоцитоза — процесса поглощения чужеродных частиц клетками. Однако в 10-15 процентах случаев иммунитет не вырабатывается даже у тяжело переболевших пневмонией, добавил он.

За последние сутки в России выявили рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 317 человек. Всего на 21 октября в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии заразились 1,4 миллиона россиян в 85 регионах, умерли почти 25 тысяч человек, выздоровели более одного миллиона заболевших.