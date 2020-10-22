Глава «Вектора» предрек новую опасную пандемию

Новая масштабная пандемия может начаться через 5-10 лет. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.

По его словам, возможно появление более опасного возбудителя вирусной природы, в результате чего распространение инфекции будет иметь более печальные последствия. «Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет», — добавил Максютов.

Специалист уточнил, что причиной новой пандемии послужит ряд причин: значительный прогресс человечества, появление людей в удаленных уголках планеты и контакты с животными, с которыми раньше люди не взаимодействовали.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о риске превращения COVID-19 из завозной в природно-очаговую инфекцию. По его словам, это наводит на «не очень радостные мысли», потому что человечество до сих пор не победило такие виды инфекции.

За последние сутки в России выявили рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 317 человек. Всего на 21 октября в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии заразились 1,4 миллиона россиян в 85 регионах, умерли почти 25 тысяч человек, выздоровели более одного миллиона заболевших.