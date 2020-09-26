«Вектор» выпустит два варианта вакцины от коронавируса

Научный центр «Вектор» планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от коронавируса. Об этом генеральный директор центра Ринат Максютов рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на «России 1», его фрагмент опубликован на сайте телеканала.

«Мы разрабатывали вакцины для профилактики COVID-19 на основе шести независимых технологических платформ. Мы выбрали два наиболее перспективных варианта вакцины, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот», — сказал Максютов.

Ранее в сентябре сообщалось, что вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», планируется зарегистрировать до 15 октября. Минздрав принял решение о проведении экспертизы документов с целью регистрации, после чего планируется проверить качество препарата и зарегистрировать его к указанной дате.

8 сентября первую партию первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» проходит испытания. Президент России Владимир Путин анонсировал появление «ЭпиВакКороны» в сентябре. Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.