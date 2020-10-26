Премьер-министр России Михаил Мишустин понадеялся на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу в стране. Об этом он заявил на встрече с парламентариями. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

На встрече лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что «все главные права трудящихся или под сомнением, или перечеркнуты». Мишустин ответил, что ограничения в стране связаны с мерами профилактики и борьбой с пандемией коронавирусной инфекции. «И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся. После того, как сможем снимать ограничения, не будем ограничивать трудящихся в их правах», — заявил Мишустин.

В России за последние сутки выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).