Россия
 
Последние новости
В Москве продлили до 17 января каникулы для школ и колледжей
Назван самый дорогой футболист России
Миру предрекли третью волну пандемии из-за новой мутации коронавируса
Обнаружена возможная соседняя Вселенная
На российских тюремщиков завели дело после пыток взорвавшимся кипятильником
Алеся Кафельникова поделилась новым фото в бикини с отдыха
В Россию разрешат ввозить томаты из Узбекистана
Песков ответил на вопрос о бункере Путина
В ФБР раскрыли новые подробности взрыва в Бейруте
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский иммунолог назвал способы подготовиться к вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Перед тем, как сделать прививку от коронавируса, надо сдать тест на антитела и обследоваться на скрытые болезни. Способы подготовки к вакцинации назвал российский иммунолог Вячеслав Жемчугов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, сначала надо убедиться, что вакцина нужна: если в организме есть антитела, то прививку стоит делать не раньше, чем через год.

Жемчугов добавил, что иммунитет, возникший после перенесенной болезни, защищает организм лучше вакцины.

Ранее сообщалось, что у тех, кто прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V», уровень антител выше чем у тех, кто приобрел их после болезни, однако прививка не является ключевым фактором. По словам вирусолога Александра Бутенко, даже низкий титр антител или их полное отсутствие не означают, что человек может заболеть повторно.

Он объяснил, что иммунитет обязательно должен быть, и кроме того, существует иммунологическая память — при встрече с аналогичным возбудителем быстро развивается высокий уровень антител и создается защитный эффект.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог дал советы по подготовке к вакцинации от коронавируса
Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации
Вирусолог оценил идею закрытия границ России из-за нового штамма коронавируса
Гинцбург рассказал о состоянии привитых «Спутником V» россиян