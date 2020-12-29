Российский иммунолог назвал способы подготовиться к вакцинации от коронавируса

Перед тем, как сделать прививку от коронавируса, надо сдать тест на антитела и обследоваться на скрытые болезни. Способы подготовки к вакцинации назвал российский иммунолог Вячеслав Жемчугов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, сначала надо убедиться, что вакцина нужна: если в организме есть антитела, то прививку стоит делать не раньше, чем через год.

Жемчугов добавил, что иммунитет, возникший после перенесенной болезни, защищает организм лучше вакцины.

Ранее сообщалось, что у тех, кто прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V», уровень антител выше чем у тех, кто приобрел их после болезни, однако прививка не является ключевым фактором. По словам вирусолога Александра Бутенко, даже низкий титр антител или их полное отсутствие не означают, что человек может заболеть повторно.

Он объяснил, что иммунитет обязательно должен быть, и кроме того, существует иммунологическая память — при встрече с аналогичным возбудителем быстро развивается высокий уровень антител и создается защитный эффект.