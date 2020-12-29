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Иммунолог назвал сокращающее жизнь последствие коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Коронавирус может привести к таким последствиям, как появление рубцов в легких и повреждение сосудов на стенке аорты. Последние имеют большое значение и фактически определяют продолжительность жизни человека, рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Ura.ru.

«Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные. То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение», — предупредил Жемчугов. Он уточнил, что повреждение этих сосудов может привести к проблемам с почками, печенью, сердцем, мозгом и нервной системой.

Кроме того, по словам врача, после перенесенного коронавируса может возникнуть фиброз, а также нарушения нервной системы. С ней, в частности, связаны и обоняние, и осязание, уточнил Жемчугов.

«Что касается сперматозоидов, могу предположить, что это вполне реально, поскольку тестикулы, где вырабатываются сперматозоиды, очень чувствительны к кровотоку. Малейшее нарушение кровоснабжения вызывает нарушение самой выработки сперматозоидов», — добавил врач.

Вместе с тем он отметил, что во многом последствия COVID-19 зависят от состояния человека до болезни.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала еще одно последствие COVID-19. По ее словам, коронавирус, особенно если он протекает в тяжелой форме, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции.

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