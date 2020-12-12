Роспотребнадзор назвал еще одно последствие COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала в разговоре с РИА Новости еще одно последствие COVID-19.

По ее словам, коронавирус, особенно если он протекает в тяжелой форме, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. При этом причиной выпадения волос также могут быть стресс, гормональные изменения. «При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время. Это провоцирует обильное выпадение волос.

Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через несколько месяцев после перенесенного заболевания. При этом эксперт подчеркнула, что выпадение волос — обратимый процесс. После перенесенной инфекции необходимо здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами.

В ноябре врач-трихолог Георгий Абрамов заявил, что к выпадению волос COVID-19, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. Специалист считает, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией. Однако выпадение волос можно остановить, если вовремя обратиться к нужному специалисту, отметил врач. Он подчеркнул, что при первых признаках облечения необходимо проконсультироваться с дерматологом, трихологом и иммунологом.