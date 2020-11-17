Врач оценил влияние коронавируса на облысение

Врач-трихолог Георгий Абрамов оценил влияние коронавирусной инфекции на облысение в беседе с радио Sputnik.

По его словам, к выпадению волос COVID-19, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. Специалист считает, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.

«Сегодня на 100 процентов доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс», — сказал Абрамов.

Однако выпадение волос можно остановить, если вовремя обратиться к нужному специалисту, отметил врач. Он подчеркнул, что при первых признаках облечения необходимо проконсультироваться с дерматологом, трихологом и иммунологом.

Ранее трихолог Юлия Галямова рассказала, что выпадение волос при коронавирусе может быть вызвано не самой болезнью, а сопутствующим психологическим напряжением. Так она ответила на исследование японских ученых, которые выяснили, что у заразившихся пациентов выпадают волосы. Еще одна возможная причина выпадения волос — прием больших дозировок противовирусных препаратов и антибиотиков.