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В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Игор Матович поторопил правительство страны с покупкой вакцины от коронавируса «Спутник V». Он раскритиковал в Facebook решение кабмина отложить закупку препарата до его предварительной регистрации в Евросоюзе.

Он обратил внимание на то, что министерство здравоохранения Словакии выдает тысячи разрешений на использование незарегистрированных лекарств, которые спасут здоровье и жизни многих людей, однако подобные действия не предпринимаются в отношении использования вакцины «Спутник V». Глава кабмина обратил внимание на то, что желание 300 тысяч граждан, желающих сделать себе прививку российским препаратом, игнорируются.

По его мнению, оттягивание заключения договора на поставку препарата грозит тем, что вакцина уже будет распродана. «Проблема в том, что производитель "Спутника V" не будет играть с нами в эти игры. Почему для нас должны держать в запасе два миллиона доз вакцины?» — задался вопросом Матович. Он предположил, что Россия продаст препарат тем странам, лидеры которых «здраво мыслят и ставят в приоритет не политику, а здоровье и жизни людей во время пандемии».

Глава правительства Словакии обвинил оппонентов в том, что они не желают использования российской вакцины в стране. «Они хотят, чтобы мы беспокоились о карантине в течение лишних недель и месяцев, пока люди умирают», — отметил он.

Ранее лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко призвал власти страны начать переговоры с Москвой по поводу поставок вакцины «Спутник V». Он посоветовал «не рассказывать людям байки» о возможном производстве российской вакцины в Словакии.

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