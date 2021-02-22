В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины

Премьер-министр Словакии Игор Матович поторопил правительство страны с покупкой вакцины от коронавируса «Спутник V». Он раскритиковал в Facebook решение кабмина отложить закупку препарата до его предварительной регистрации в Евросоюзе.

Он обратил внимание на то, что министерство здравоохранения Словакии выдает тысячи разрешений на использование незарегистрированных лекарств, которые спасут здоровье и жизни многих людей, однако подобные действия не предпринимаются в отношении использования вакцины «Спутник V». Глава кабмина обратил внимание на то, что желание 300 тысяч граждан, желающих сделать себе прививку российским препаратом, игнорируются.

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По его мнению, оттягивание заключения договора на поставку препарата грозит тем, что вакцина уже будет распродана. «Проблема в том, что производитель "Спутника V" не будет играть с нами в эти игры. Почему для нас должны держать в запасе два миллиона доз вакцины?» — задался вопросом Матович. Он предположил, что Россия продаст препарат тем странам, лидеры которых «здраво мыслят и ставят в приоритет не политику, а здоровье и жизни людей во время пандемии».

Глава правительства Словакии обвинил оппонентов в том, что они не желают использования российской вакцины в стране. «Они хотят, чтобы мы беспокоились о карантине в течение лишних недель и месяцев, пока люди умирают», — отметил он.

Ранее лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко призвал власти страны начать переговоры с Москвой по поводу поставок вакцины «Спутник V». Он посоветовал «не рассказывать людям байки» о возможном производстве российской вакцины в Словакии.