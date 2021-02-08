В Словакии призвали начать переговоры с Россией по поводу вакцины

Лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко призвал власти страны начать переговоры с Россией по поводу поставок вакцины «Спутник V». Его слова передает РИА Новости.

Данко посоветовал «не рассказывать людям байки» о возможном производстве российской вакцины в Словакии. «Никто из России не собирается в Словакии производить "Спутник V", даже если бы кто-то здесь этого желал. Лучше скорее начать с российской стороной переговоры о поставках сюда этой вакцины», — заявил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС. Он подчеркнул, что успех российского препарата означает, что у мира больше инструментов для борьбы с пандемией.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.