Мадуро назвал российскую вакцину самой безопасной в мире

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой безопасной в мире. Его слова на еженедельном совещании по вопросам здравоохранения передает РИА Новости.

«"Спутник V" — самая безопасная {вакцина в мире]», — заявил Мадуро. По его мнению, препарат показывает высокий уровень защиты организма.

Ранее Мадуро сообщил, что российская вакцина показала на клинических испытаниях в Венесуэле 100 процентов эффективности. Он также добавил, что от этого препарата у пациентов не зафиксировано никаких осложнений.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.