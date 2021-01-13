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Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ отметили, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры. «По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине», — говорится в сообщении фонда.

Также указывается, что поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в первом квартале 2021 года.

В декабре сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». После процедуры он заявил, что Россия оказалась «оплотом» медицины на глобальном уровне. В то время как некоторые страны «концентрируются на разжигании войн, вмешательстве, санкциях и попытках навредить», Россия сосредотачивается на «поисках лекарства от мировых болезней».

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