Российская вакцина показала 100 процентов эффективности в Венесуэле

Российская вакцина «Спутник V» показала на клинических испытаниях в Венесуэле 100 процентов эффективности. Об этом сообщил глава страны Николас Мадуро в интервью, запись которого опубликована в его Twitter.

«Мы провели испытания в Венесуэле, и она эффективна на сто процентов», — ответил он журналисту на соответствующий вопрос. Он также добавил, что от вакцины российского производства у пациентов не зафиксировано никаких осложнений.

Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера рассказал о результатах венесуэльского исследования вакцины из России: по его словам, у испытуемых были выявлены легкие побочные эффекты.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.