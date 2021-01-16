Президент Гвинеи привился российской вакциной «Спутник V»

Президент Гвинеи Альфа Конде привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse (AFP).

«Наряду с главой государства прививку "Спутником V" также сделали члены правительства», — приводятся в сообщении слова представителя Агентства национальной безопасности в области здравоохранения Кори Кейры.

Уточняется, что Конде стал первым лидером в Африке, который отдал предпочтение российскому препарату.

Ранее вакцину «Спутник V» зарегистрировал Минздрав Венесуэлы. В РФПИ отметили, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории США разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.