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Депутат Госдумы заявила о возможности привиться вакциной Pfizer в Москве

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Фото: Florion Goga / Reuters

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в расположенной в медицинском кластере «Сколково» частной израильской клинике можно привиться вакциной Pfizer. О возможности привиться американским препаратом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По ее словам, клиника, в которой можно получить вакцину, работает по другим законам, у них отличается законодательная база. «По сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории. И у нее может быть поставка этой вакцины», — сказала парламентарий, добавив, что ей предлагали привиться иностранным препаратом в этой больнице.

Клиника предлагает прививку в качестве платной услуги, отметила она. Сама Соломатина и ее 80-летняя мать привились вакциной российского производства, обе чувствуют себя хорошо.

Ранее стало известно, что компания Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний, поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории США разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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