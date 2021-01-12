Мексика захотела приобрести миллионы доз российской вакцины

Правительство Мексики захотело приобрести миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство препарата. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель, передает РИА Новости.

«Мы провели встречу с российскими официальными лицами, как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине, и достигли некоторых предварительных соглашений», — рассказал Лопес-Гатель. Согласно им, Мексика будет иметь возможность получить для использования до 24 миллионов доз вакцины. Ими смогут привиться 12 миллионов человек, так как схема вакцинации «Спутник V» предусматривает использование двух доз, пояснил мексиканский политик.