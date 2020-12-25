Массовая вакцинация от коронавируса стартовала на еще одном континенте

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Мексике, Чили и Коста-Рике в четверг, 24 декабря. Об этом сообщает «Би-би-си».

Таким образом, Южная Америка стала еще одним континентом, где население начали прививать от коронавируса. Власти всех трех стран применяют препарат компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что правительство Мексики планирует вакцинировать всех медицинских работников, борющихся с пандемией COVID-19, к концу первого квартала 2021 года.

Ожидается, что в ближайшие дни вакцинация начнется и в Аргентине, власти которой планируют использовать российскую вакцину «Спутник V». 24 декабря страна получила первую партию препарата объемом в 300 тысяч доз.

Аргентинские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 23 декабря. До этого правительство страны подписало договор на поставку десяти миллионов доз российского препарата. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной и не сомневается в качестве препарата.

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