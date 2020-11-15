Еще в одной стране число заразившихся коронавирусом превысило один миллион

Еще в одной стране — Мексике — число заразившихся коронавирусом граждан превысило один миллион. Об этом в Twitter написал заместитель главы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

По его информации, общее число инфицированных с начала пандемии граждан составляет 1 003 253. Скончались 98 259 человек, 745 361 пациент вылечился. В среднем по стране занято 35 процентов коек общего профиля и 27 процентов коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За сутки выявили 5860 новых случаев заболевания, еще 77 183 помечены как подозрительные и ожидают результатов анализа.

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В настоящее время более одного миллиона заразившихся зарегистрировано в США (10,8 миллиона), Индии (8,7 миллиона), Бразилии (5,8 миллиона), Франции (1,9 миллиона), России (1,8 миллиона), Испании (1,4 миллиона), Великобритании, Аргентине (по 1,3 миллиона), Колумбии и Италии (по 1,1 миллиона). Таким образом Мексика расположилась на 11 месте по числу выявленных заболевших COVID-19.

14 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова выявила рекорд по случаям заражения коронавирусом за сутки. Всего число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 657 312. Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч), Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и Юго-Восточной Азии (более 55 тысяч).

По данным на 15 ноября, в мире насчитывается более 53,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,3 миллиона скончались, еще 34,6 миллиона выздоровели.