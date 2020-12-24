Президент Аргентины поблагодарил Путина за вакцину от коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в страну. Об этом он написал в своем Twitter.

Фернандес поблагодарил Путина и создателей «Спутника V» за приверженность, которую они продемонстрировали Аргентине. «Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе», — написал он.

Аргентинские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 23 декабря. До этого правительство страны подписало договор на поставку десяти миллионов доз российского препарата. Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной и не сомневается в качестве препарата.

О регистрации «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.