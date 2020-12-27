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Названа дата начала вакцинации «Спутником V» в Аргентине

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Фото: Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря. Эту дату назвали в пресс-службе президента страны, уточнив, что доставка во все регионы страны завершится 28 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что президент Альберто Фернандес провел совещание с губернаторами, на котором участники договорились о старте вакцинации утром во вторник, 29 декабря. «Идея состоит в том, чтобы к осени (в России это весна — прим. "Ленты.ру") большая часть населения в зоне риска была вакцинирована, это моя цель», — заявил глава государства.

Аргентинские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 23 декабря. До этого правительство страны подписало договор на поставку десяти миллионов доз российского препарата. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной и не сомневается в качестве препарата.

24 декабря страна получила первую партию препарата в размере 300 тысяч доз.

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