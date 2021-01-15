Россия
 
Последние новости
Российский миллиардер рассказал об опасности экономической катастрофы
Кудрин выступил против новых изменений в налогах
Число умерших от коронавируса в мире превысило 2 миллиона
Названа главная ошибка в сдерживании пандемии
В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса
Бывший футболист «Ювентуса» отказался выступать в РПЛ
Бегемоты пришли на помощь оказавшемуся в зубах крокодила рыболову
Вратарь «Арсенала» совершил лучший сейв недели в АПЛ
Twitter решили засудить за причиненные баном Трампа страдания
Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы
Новости партнеров
Прослушать новость

Израильская клиника в Москве отказалась от покупки вакцины Pfizer

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Расположенная в Сколково израильская клиника «Хадасса Москва» (Hadassah) прекратила переговоры с компанией Pfizer и отказалась покупать ее вакцину от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Вакцинацию Pfizer тут [в клинике] не проводили, и в настоящее время не проводят», — отметили в пресс-службе.

Пациентам «Хадасса Москва» будут предлагать привиться российским препаратом «Спутник V». В организации отметили, что, по мнению многих экспертов и врачей, эта вакцина безопасна и эффективна.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в московской клинике «Хадасса» можно в частном порядке привиться вакциной Pfizer.

В компании Pfizer отмечали, что поставки вакцины в Россию буду происходить только на уровне государственных соглашений, а не по запросам частных лиц и компаний. В Росздравнадзоре уточнили, что препарат должен пройти регистрацию, и тогда сможет попасть на российский рынок. Применение не зарегистрированных в России лекарств запрещено, в том числе на территории международного медицинского кластера в Сколково.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти допустили регистрацию вакцины Pfizer в России
Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после смерти привитых в Норвегии
Депутат Госдумы заявила о возможности привиться вакциной Pfizer в Москве