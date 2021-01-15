Израильская клиника в Москве отказалась от покупки вакцины Pfizer

Расположенная в Сколково израильская клиника «Хадасса Москва» (Hadassah) прекратила переговоры с компанией Pfizer и отказалась покупать ее вакцину от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Вакцинацию Pfizer тут [в клинике] не проводили, и в настоящее время не проводят», — отметили в пресс-службе.

Пациентам «Хадасса Москва» будут предлагать привиться российским препаратом «Спутник V». В организации отметили, что, по мнению многих экспертов и врачей, эта вакцина безопасна и эффективна.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в московской клинике «Хадасса» можно в частном порядке привиться вакциной Pfizer.

В компании Pfizer отмечали, что поставки вакцины в Россию буду происходить только на уровне государственных соглашений, а не по запросам частных лиц и компаний. В Росздравнадзоре уточнили, что препарат должен пройти регистрацию, и тогда сможет попасть на российский рынок. Применение не зарегистрированных в России лекарств запрещено, в том числе на территории международного медицинского кластера в Сколково.