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Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование «Спутника V»

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) направила в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фармпроизводителя.

Запрос на временное срочное использование 10 миллионов доз российской вакцины был оформлен в пятницу, 15 января. Препарат планируется поставить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Также в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилии.

14 января Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. За день до этого Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V». Ранее препарат был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Кроме того, им заинтересовались в Чили.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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