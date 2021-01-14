Еще одна страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Власти Чили заинтересовались российской вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Сантьяго Дениса Винокурова.

«На этой неделе между чилийскими властями и лабораторией Гамалеи состоялась встреча с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах вакцины "Спутник V" чилийским ученым», — приводит агентство его слова.

Эту информацию подтвердили и в МИД Чили: там рассказали, что чилийские дипломаты встречались с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и лаборатории в понедельник, 11 января.

Власти Чили поставят из-за рубежа более 30 миллионов доз вакцины. В первую очередь это препарат американской Pfizer, но контракт заключен еще с несколькими компаниями.

13 января РФПИ сообщил, что минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее она была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине.