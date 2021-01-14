Мир
 
Последние новости
Умер Борис Грачевский
Госдеп напомнил о санкциях за участие в строительстве «Северного потока-2»
Захарова заявила о необходимости моментальной реакции на блокировку в соцсетях
Теплоход сел на мель в Астраханской области
Российский боксер Ковалев провалил допинг-тест
Пентагон внес Xiaomi в черный список китайских компаний
Бывший депутат Рады призвал игнорировать запреты русского языка
Модель поделилась секретом быстрого похудения без диеты и спорта
Стало известно о сроках окончания строительства «Северного потока-2»
Twitter объяснил блокировку аккаунта «Cпутника V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Венесуэла и Россия договорились о производстве «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Twitter.

Встреча прошла в формате видеоконференции, в ней принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и его заместитель Александр Журавлев. В частности, стороны обсудили поставки и производство вакцины в первом квартале 2021 года, рассказала Родригес.

13 января сообщалось, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее препарат был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Кроме того, им заинтересовались в Чили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мадуро рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса
Сын Мадуро привился вакциной «Спутник V»
Еще одна страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса