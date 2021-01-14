Венесуэла и Россия договорились о производстве «Спутника V»

Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Twitter.

Встреча прошла в формате видеоконференции, в ней принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и его заместитель Александр Журавлев. В частности, стороны обсудили поставки и производство вакцины в первом квартале 2021 года, рассказала Родригес.

13 января сообщалось, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее препарат был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Кроме того, им заинтересовались в Чили.