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В Венесуэле рассказали о результатах исследования российской вакцины

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера рассказал о результатах исследования российской вакцины «Спутник V» в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

Пиньера заявил, что в ходе исследования были выявлены легкие побочные эффекты— головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. «Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине», — сказал он.

Специалист добавил, что участниками исследования стали 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, еще 40 были введены две дозы.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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