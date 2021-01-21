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Европейская страна начала переговоры о производстве российской вакцины

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Сербия начала переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутника V». Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В частности, сербский министр инноваций Ненад Попович вместе с представителями Минздрава Сербии посетил фармакологическую компанию «Генериум» во Владимирской области, где изготавливается российская вакцина. В ходе визита стороны подписали протокол, в котором указаны дальнейшие шаги по созданию совместного производства. Попович допустил, что произведенная в стране вакцина будет поставляться и в другие балканские и южно-европейские государства.

Возможность производства «Спутник V» рассматривают и в других европейских странах. Так, канцлер Германии Ангела Меркель ранее допустила совместное производство и использование российского препарата. По ее словам, необходимым условием для этого является одобрение европейского регулятора. 20 января стало известно, что Москва подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для регистрации «Спутника V» в Евросоюзе.

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила вакцину «Спутник V». Российский препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, ОАЭ, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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