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Первая страна в Евросоюзе одобрила «Спутник V»

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Фото: Zsolt Czegledi / AP

Первая страна в Евросоюзе — Венгрия — одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом «Ленте.ру» рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрация препарата прошла по ускоренной процедуре на основании результатов клинических исследований в России и оценки препарата венгерскими экспертами. Его образцы страна получила еще в конце ноября 2020-го.

20 января стало известно, что Москва подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. В течение 7-10 дней эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), вышлют рекомендации разработчикам препарата.

Российская вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря 2020-го в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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