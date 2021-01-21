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Россия выразила готовность бороться против коронавируса вместе с США

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Фото: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Россия готова бороться против пандемии коронавируса вместе с США и открыта к сотрудничеству. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

В частности, Россия выразила готовность совместно с американской стороной разрабатывать препараты против заболевания. Однако тема вакцин оказалась политизирована в США, отметил дипломат. По его словам, Вашингтон воспринимает российские достижения «с откровенным скепсисом». При этом научное сообщество высоко оценило препараты из России.

Ранее Антонов заявил, что Россия надеется на новую главу в отношениях с США в связи с приходом Джо Байдена на пост американского президента. По его словам, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против коронавируса. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В то же время в США зарегистрированы вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna.

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