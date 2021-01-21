В России понадеялись на новую главу в отношениях с США

Россия надеется на новую главу в отношениях с США в связи с приходом Джо Байдена на пост американского президента. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — сказал Антонов. По словам посла, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона оценила «позитивный сигнал» от администрации Байдена. Речь идет о возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.