В Совфеде оценили политику Байдена в отношении России

Сенатор Константин Косачев оценил политику нового президента США Джо Байдена в отношении России. Об этом глава международного комитета Совфеда рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Согласно его словам, нужно судить о политике Байдена по его прежним заявлениям. Косачев подчеркнул, что новый американский лидер — это человек, настроенный к России, Китаю и другим странам, которые не являются союзниками Вашингтона, очень негативно. Сенатор отметил, что Байден станет для России еще более неудобным оппонентом, чем бывший глава государства Дональд Трамп.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова работать с любым президентом США и восстанавливать сотрудничество с Вашингтоном, однако политика Байдена приведет только к сохранению крайне холодных отношений между странами. Он добавил, что Байден пока не сказал ничего позитивного в адрес России, а его риторика, наоборот, «всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной».