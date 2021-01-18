Пушков рассказал о планах Байдена использовать Украину против России

Сенатор Алексей Пушков рассказал о планах избранного президента США Джо Байдена «использовать» Украину против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пушкова изданию «Украина.ру».

По его словам, новая американская администрация задействует Украину как один из своих козырей против России и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями. Пушков предположил, что США могут усилить военное сотрудничество с Киевом.

Сенатор рассказал, что, вероятно, Байден и его команда попытаются подготовить почву для создания американской военной базы на территории Украины. Парламентарий добавил, что, возможно, Вашингтон также начнет предоставлять Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие.

Ранее издание National Interest сообщало, что США и западные страны проигрывают России в борьбе за Украину. Так, впервые с 2014 года самым популярным политическим объединением там стала «пророссийская» партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». По мнению авторов статьи, Соединенные Штаты не могут отказаться от нынешней политики в отношении Украины, не предложив России «незаслуженную победу».