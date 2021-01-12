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В США заявили о проигрыше западных стран России в борьбе за Украину

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Фото: РИА Новости

США и западные страны проигрывают России в борьбе за Украину. Впервые с 2014 года самым популярным политическим объединением там стала «пророссийская» партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает National Interest.

По мнению авторов статьи, Соединенные Штаты не могут отказаться от нынешней политики в отношении Украины, не предложив России «незаслуженную победу». При этом продолжить реализацию стратегии также нет возможности, потому что она усиливает «внутренние разногласия, разжигающие разочарование и гнев населения по отношению к Америке».

Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский в отличие от всех своих предшественников располагал всеми инструментами власти в свою пользу, в том числе и поддержку западных стран. Однако его ошибки на посту и продолжение «сеющей культурный раскол» политики, в том числе касательно использования русского языка, привела к разочарованию избирателей.

При этом сильное влияние на украинскую политику имеют и послы стран G7, подчеркивают в издании. Среди примеров политики Запада на Украине называется увольнение Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины в апреле 2016 года после переговоров Джо Байдена с тогдашним президентом страны Петром Порошенко.

Помимо этого, авторы напомнили о предотвращении смещения главы Национального антикоррупционного бюро после того, как Конституционный суд Украины признал его назначение неконституционным, а также о попытках отговорить Украину покупать российскую вакцину против коронавируса и давлении с целью отменить продажу производителя двигателей «Мотор Сич» китайским инвесторам и других событиях.

«Такое очевидное подчинение Украины Западу начало вызывать инакомыслие даже на самом высоком уровне власти», — отмечают журналисты. По их мнению, в нынешней ситуации США вряд ли будут увеличивать иностранную помощь. Кроме того, отрицательно влияют на это и слухи касательно связей семьи Байдена в этой стране. «Пора признать, что политика США в регионе провалилась», — говорится в статье.

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