Медведев спрогнозировал политику Байдена в отношении России

Россия готова работать с любым президентом США и восстанавливать сотрудничество с Вашингтоном, однако политика избранного президента Джо Байдена приведет только к сохранению крайне холодных отношений между странами, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной агентством ТАСС.

«Вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики. Но, возможно, Байден вернется к тому, что еще оставалось в нашей совместной повестке, например к вопросам контроля над вооружениями», — прогнозирует Медведев.

Он считает, что Байден пока не сказал ничего позитивного в адрес России, а его риторика, наоборот, «всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной».

«Он неоднократно заявлял, что "самая большая угроза для Америки, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов — это Россия", — отметил Медведев. — При этом в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном».

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене и «некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров» стала следствием серьезных социальных потрясений, через которые сейчас проходит общество в США. При этом такую нестабильность внешней и внутренней политики порождает, по мнению Медведева, безнадежно устаревшая избирательная система.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.