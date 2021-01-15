Конгрессмены стали покупать бронежилеты перед инаугурацией Байдена

Многие конгрессмены стали покупать бронежилеты из опасений за собственную жизнь в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Питер Мейер в интервью телеканалу MSNBC.

Политик рассказал, что многие конгрессмены изменили распорядок дня, передвигаются с охраной и приобретают бронежилеты.

«Печально, что мы дошли до такого. Но мы опасаемся, что кто-то может попытаться убить нас», — заявил Мейер.

Конгрессмен стал одним из 10 республиканцев, проголосовавших за импичмент действующего лидера США Дональда Трампа. Мейер объяснил свое решение отказом американского президента признавать хотя бы частичную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых видно, что в офисах новостных телеканалов AP, Fox и NBC, расположенных недалеко от Капитолия, заколотили окна и двери. Сообщается, что журналисты опасаются, что у Капитолия снова начнутся митинги, за которыми могут последовать вооруженные нападения. На кадрах видно, что даже логотипы каналов обмотаны черными пакетами, чтобы нельзя было прочитать их названия.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Они не признают итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки — задержаны.