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Нацгвардию США предупредили о взрывных устройствах перед инаугурацией Байдена

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Национальная гвардия США подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных взрывных устройств перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

Так, правоохранительные органы Вашингтона не исключают вероятность атак на Капитолий. Правоохранители считают, что взрывные устройства, заложенные на прошлой неделе во время беспорядков, не были единичными инцидентами. Кроме того, злоумышленник еще не задержан. Так, агенты ФБР опрашивали местных жителей предоставить любые фотографии или видео, которые могли бы помочь идентифицировать подозреваемого.

Также нацгвардейцев проинформировали о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены. В связи с этим министр армии Райан Маккарти разрешил нацгвардейцам, охраняющим Капитолий, носить смертоносное оружие, включая пистолеты Beretta M9. По словам одного из бойцов, значительное большинство солдат также вооружено винтовками М4. Ранее им разрешалось носить только защитное оружие.

При этом отмечается, что миссия правоохранителей во время инаугурации будет заключаться в сдерживании массовых беспорядков, управлении движением, координации парковок, а также оказании медицинской и материально-технической поддержки местных властей.

Ранее сотни вооруженных бойцов Нацгвардии были направлены в Капитолий для защиты конгрессменов на время дебатов об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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