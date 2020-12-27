Посол США отказался от предложения привиться российской вакциной

Посол США в России Джон Салливан отказался привиться российской вакциной от коронавируса, чтобы не лишить этой возможности кого-то из граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в российском МИДе предложили помощь 61-летнему послу, который попросил в письме Санта-Клаусу вакцину от коронавируса. «У нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет», — говорится в сообщении МИД.

Позже в посольстве США поблагодарили МИД РФ за предложение, но объяснили, что посол вынужден отказаться. При этом в американской дипмиссии отметили, что лучшим подарком для Штатов станет немедленное освобождение Пола Уилана и Тревора Рида.