МИД России пошутил над письмом посла США

Министерство иностранных дел России в своем Twitter-аккаунте пошутило над письмом посла США в стране Джона Салливана Санта-Клаусу. Накануне посольство США в Москве опубликовало снимки, посвященные подготовке к Новому году.

Одна из новогодних елок иностранного посольства была украшена защитными масками и дезинфицирующим средством. «Чувство юмора как никогда необходимо в этом трудном году», — говорилось в подписи к фотографиям. Кроме того, на странице ведомства опубликовали письмо Салливана Санта-Клаусу — он попросил у волшебника вакцину от коронавируса, кроссовки и хоккейную клюшку.

МИД России в ответ предложил помощь 61-летнему послу. «Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Отмечается, что безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.