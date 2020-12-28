Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса

Американский дерматолог указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач Ширли Чи (Shirley Chi) рассказала журналистам, что несколько пациентов, которые тестируют препарат компании Moderna, столкнулись с побочным эффектом: у них появился отек на месте филлеров (наполнитель для локальных инъекций, который используется в контурной пластике — прим. «Ленты.ру»). Так, две испытуемые сделали инъекции полгода назад, а третья — за два дня до введения вакцины.

Отмечается, что медики оказали испытуемым медицинскую помощь и избавили их от отеков с помощью стероидов и антигистаминных препаратов. По словам Чи, упомянутая реакция оказалась иммунологической (реакция организма на антигенный раздражитель, сопровождающаяся формированием иммунитета в отношении этого антигена — прим. «Ленты.ру»).

«Иммунная система человека активизируется, когда ему вводят вакцину — таким образом она работает. Логично, что вакцина вызвала иммунный ответ в тех областях организма, где обнаружила неестественное для него вещество (филлеры)», — пояснила дерматолог.

По информации издания, многие знаменитости вкалывали филлеры, среди них бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, а также британские телезвезды Хлоя Ферри (Chloe Ferry) и Лорен Гуджер (Lauren Goodger).

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против коронавируса. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В то же время в США зарегистрированы вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna.