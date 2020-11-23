Украинская блогерша с аномально круглыми щеками показала фото до пластики лица

Украинка с аномально круглыми щеками, потратившая 2000 долларов (почти 152 тысячи рублей) на филлеры для скул, показала свои фотографии до пластики лица. Соответствующий материал публикует Daily Star.

31-летняя Анастасия Покрищук из Киева опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала, как изменился ее внешний вид после многочисленных пластических операций и косметологических процедур. На архивном четырехлетнем фото она запечатлена с кудрявыми волосами, при этом ее губы выглядят значительно меньше, чем на новом кадре, а лицо — толще.

По словам блогерши, за четыре года она увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. Героиня материала добавляет, что не может ответить на вопрос о том, сколько процедур она перенесла, поскольку давно сбилась со счета. Вдобавок она заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом, несмотря на негативные комментарии со стороны пользователей сети.

Ранее в октябре Анастасия Покрищук поделилась информацией о том, какую сумму она потратила на изменение внешности. Выяснилось, что все процедуры ей обошлись в 2000 долларов (почти 152 тысячи рублей). Жительница Киева подчеркнула, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций.