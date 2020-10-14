Украинка потратила сотни тысяч рублей на новую внешность и прославилась в сети

Украинка потратила 2000 долларов (почти 155 тысяч рублей) на филлеры для скул и прославилась в сети. Соответствующий материал публикует Mirror.

31-летняя Анастасия Покрищук из Киева отметила, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций. Так, за четыре года героиня материала увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс, изменила форму подбородка и заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. «Вам может показаться, что мои скулы слишком большие, но, по-моему, они маловаты, и мне нужно вновь подколоть их в ближайшее время», — добавила она.

Женщина призналась, что не может ответить на вопрос о том, сколько процедур она перенесла, поскольку давно сбилась со счета. В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 220 тысяч человек, она регулярно делится фотографиями из жизни и показывает процесс заживления лица после очередных хирургических вмешательств.

Фото опубликовано @_just__queen_

Наряду с поклонниками у Покрищук есть и недоброжелатели, которые оставляют негативные комментарии под ее публикациями. «Люди говорили мне, что я уродливая и должна умереть, но когда я вижу подобное, то просто отшучиваюсь и игнорирую это», — рассказала она.

Украинка вспоминает, что раньше она была, «как серая мышь». «Мой нос на фоне остальных черт лица был слишком большим, а теперь у меня большие скулы и губы. Это может быть опасно, но все процедуры проводятся квалифицированными врачами. Теперь я и сама изучаю косметологию в онлайн-школе», — пояснила она.

В сентябре девушка потратила миллионы рублей ради внешности Бузовой. Речь идет о блогерше, которая называет себя Небузовой Яло. По словам девушки, она сделала скулы, нос, сгладила горбинку и немного увеличила верхнюю губу.