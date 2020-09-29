Девушка потратила миллионы рублей ради внешности Бузовой

Двойник телеведущей и певицы Ольги Бузовой потратила миллионы рублей на внешнее сходство со знаменитостью. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Речь идет о блогерше, которая называет себя Небузовой Яло. «В паспорте так и написано», — заявила она, добавив, что ей нравится творчество телезвезды.

Фото опубликовано @ne_buzova86

По словам героини материала, она стала похожей на знаменитость случайно. «Мне всегда говорили, что я похожа на певицу, а после косметологических процедур стала еще больше похожа. Сделала скулы, носик, сгладила горбинку. Чуть-чуть увеличила верхнюю губу», — пояснила девушка. Известно, что в сумме на операции она потратила около трех миллионов рублей.

Кроме того, блогерша следит за своей фигурой: потребляет преимущественно домашнюю еду, фрукты и овощи, занимается спортом. Ей нравится соответствовать образу кумира, поэтому она часто делает яркий макияж и тщательно подбирает одежду. «Кода у меня бывает время, я бегу в парк и начинаю загорать», — добавила Небузова.

Фото опубликовано @ne_buzova86

Девушка стала популярной благодаря соцсетям. Она регулярно снимает видео в TikTok, где на нее подписано больше 100 тысяч человек. Также она ведет свою страницу в Instagram.

В апреле пользователи соцсетей стали подозревать, что двойник Бузовой на самом деле не женщина, после того, разглядели у нее мужские половые признаки на одном из видео. Сама она в одном из интервью рассказала: «Мне поправили связки, удалили кадык, скоро голос будет более похожим на Олин».