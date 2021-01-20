В Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Об этом рассказал координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, его цитирует The Times of Israel.

Он подчеркнул, что более 12,4 тысяч израильтян заразились коронавирусом даже после того, как поставили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Аш предупредил, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса. Отмечается, что более двух миллионов израильтян получили первую прививку от Pfizer, вторую — 400 тысяч человек.

Американская компания Pfizer 18 ноября сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.