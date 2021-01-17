У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer

Как минимум у 13 жителей Израиля случился лицевой паралич в качестве побочного эффекта после прививки вакциной Pfizer от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Практикующие врачи утверждают, что подобный побочный эффект встречается даже чаще.

«Не меньше 28 часов я ходил с этим [лицевым параличом]. Не могу сказать, что сейчас это полностью прошло, но кроме этого меня больше ничего не беспокоило, только немного болело место укола, и все», — рассказал столкнувшийся с временным лицевым параличом после вакцинации израильтянин. Он задумался, делать ли вторую прививку, но призвал остальных жителей страны не отказываться от вакцинации, так как этот побочный эффект достаточно редок.

Профессор Галья Рахав (Galia Rahav), руководительница инфекционного отделения в клинике Шиба, отметила, что не стала вводить вторую порцию вакцины пациентке, у которой случился лицевой паралич. Врач отметила, что не может точно сказать, что именно спровоцировало недуг.

Представители Минздрава заявили, что вторую прививку стоит делать лишь тем людям, у которых уже прошли все симптомы лицевого паралича.

Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 19 декабря. Первыми препарат получат медработники, студенты медицинских вузов, а также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.